В столице Швейцарии произошла стрельба

Инцидент произошел на Лагерштрассе в районе аллеи Европы. Нападавших поймать не удалось, однако очевидцы утверждают, что преступников было несколько, было слышно как минимум пять выстрелов.

В результате стрельбы пострадало два человека. По прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили, что один из них погиб на месте, другой был в тяжелом состоянии и также умер вскоре.

Сотрудники банковского филиала UBS сообщили, что учреждение не подвергалось нападению. Полиция не рассматривает вариант умышленного теракта, прорабатываются версии с попыткой ограбления.

Личности жертв пока не были установлены полицией.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее итальянские полицейские назвали имя стрелка, которые открыл огонь по гражданским лицам.