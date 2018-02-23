22:34 23.02.2018 | Происшествия | Новости
100187213:test

В столице Швейцарии произошла стрельба

В Цюрихе около одного из банков неизвестные открыли пистолетный огонь. Об этом передает BBC.

В столице Швейцарии произошла стрельба

Инцидент произошел на Лагерштрассе в районе аллеи Европы. Нападавших поймать не удалось, однако очевидцы утверждают, что преступников было несколько, было слышно как минимум пять выстрелов.

В результате стрельбы пострадало два человека. По прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили, что один из них погиб на месте, другой был в тяжелом состоянии и также умер вскоре.

Сотрудники банковского филиала UBS сообщили, что учреждение не подвергалось нападению. Полиция не рассматривает вариант умышленного теракта, прорабатываются версии с попыткой ограбления.

Личности жертв пока не были установлены полицией.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее итальянские полицейские назвали имя стрелка, которые открыл огонь по гражданским лицам.

Поделиться
Читайте также:
 
Швеция будет укреплять границу с Россией Маловероятно, что миротворцы появятся на Донбассе, - Кравчук Украинцы массово отказываются от родного гражданства Порошенко встретился с иностранными послами - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив