23:20 23.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Египте погибла украинская гражданка

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили о смерти украинки на территории страны. Об этом передает пресс-служба ведомства.

В Египте погибла украинская гражданка

Согласно информации источника, инцидент произошел 21 февраля в городе Хургада. Тело мертвой 27-летней женщины обнаружил ее гражданский муж, с которым она несколько лет проживала в гражданском браке. 

Медики подтвердили о том, что девушке нанесли около 10 ударов. Муж украинки не может назвать никаких мотивов, которые бы могли привести к убийству, его жена была обычным сотрудником в одном из туристических отелей. 

Правоохранители продолжают вести расследование, проверяются все камеры наружного наблюдения гостиницы, опрашивается персонал и возможные очевидцы происшествия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на странице "Повернись живим" в соцсети Facebook не утихают разговоры о 23-летнеей девушке, медике-военнослужащей ВСУ Сабине Галицкой, которая погибла в результате обстрелов противника. 

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