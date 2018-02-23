В Египте погибла украинская гражданка

Согласно информации источника, инцидент произошел 21 февраля в городе Хургада. Тело мертвой 27-летней женщины обнаружил ее гражданский муж, с которым она несколько лет проживала в гражданском браке.

Медики подтвердили о том, что девушке нанесли около 10 ударов. Муж украинки не может назвать никаких мотивов, которые бы могли привести к убийству, его жена была обычным сотрудником в одном из туристических отелей.

Правоохранители продолжают вести расследование, проверяются все камеры наружного наблюдения гостиницы, опрашивается персонал и возможные очевидцы происшествия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на странице "Повернись живим" в соцсети Facebook не утихают разговоры о 23-летнеей девушке, медике-военнослужащей ВСУ Сабине Галицкой, которая погибла в результате обстрелов противника.