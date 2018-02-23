Российские дипломаты пытались вывезти из Аргентины 400 килограммов кокаина - ФОТО

Российские дипломаты пытались вывезти из страны партию наркотиков. 400 килограммов кокаина было обнаружен в их дипломатической почте.

Как сообщает местное издание Clarin, полиция задержала всех пять сотрудников посольства. При этом груз был упакованным в 12 чемоданов и предназначался для перевозки в Россию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Волынской области в среду, 21 февраля, в железнодорожном пункте пропуска "Заболотье" пограничники обнаружили у гражданки Украины скрытые лекарственные средства. Женщина пытался провести через границу 172 упаковки медицинских препаратов "Мукосат-Белмед" и "Есенцикапс" на сумму более 36 тысяч гривен.

Как сообщает Государственная служба пограничной служба, лекарства были найдены во время оформления дизель-поезда "Хотислав - Ковель" по предварительно предоставленной информации оперативных сотрудников Северного регионального управления Госпогранслужбы.