В Винницкой области на одном месте произошло три аварии, девять человек пострадали - ФОТО

При этом все они произошли на одном и том же месте. В результате дорожно-транспортных происшествия травмы получили девяти человек.

Как сообщает региональное управление Национальной полиции, первый инцидент произошел около восьми часов утра на трассе Винница - Калиновка у поворота на село Сосонка.

Тут водитель Citroen съехал с дороги и столкнулся с дорожным знаком.

В это же время водитель автомобиля Renault врезался в ВАЗ-21099, который выезжал со второстепенной дороги. Для оказания помощи водителю ВАЗа люди вызвали скорую помощь.

Также со стороны Калиновки ехал Мерседес, водитель которого столкнулся с Citroen и автомобилем скорой помощи. В этом случае пострадали люди в машине медиков.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедших ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду вечером, 21 февраля, в Ивано-Франковской области водитель иномарки наехал на пешехода. В результате аварии пенсионер скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.