23:47 22.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Тернополе ножом ранили бывшего депутата - ФОТО

Бывшего депутата городского совета Тернополя от фракции "Свобода" Игоря Турского ранен.

В Тернополе ножом ранили бывшего депутата - ФОТО

В четверг, 22 февраля, неизвестный с ножом напал на мужчину прямо на улице. Ему наложили жгут и госпитализировали.

Как сообщает на своей страничке в Facebook его товарищ, бывший депутат горсовета Иван Сороколит, Турского подрезали достаточно сильно прямо в центре города возле кафе Лампа.

Он шел за сыном в школу. Я был рядом с ним. Подбежало существо сзади, пырнуло со всей силы в бедро и сбежало. Сразу вообще не поняли, что произошло, - написал Сороколит, добавив, что было несколько свидетелей этого происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье в ночь на среду, 21 февраля, столкнулись сразу три машины. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, авария случилась на трассе между населенными пунктами Нижняя Апша и Солотвино Тячевского района.

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