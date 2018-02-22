В Тернополе ножом ранили бывшего депутата - ФОТО

В четверг, 22 февраля, неизвестный с ножом напал на мужчину прямо на улице. Ему наложили жгут и госпитализировали.

Как сообщает на своей страничке в Facebook его товарищ, бывший депутат горсовета Иван Сороколит, Турского подрезали достаточно сильно прямо в центре города возле кафе Лампа.

Он шел за сыном в школу. Я был рядом с ним. Подбежало существо сзади, пырнуло со всей силы в бедро и сбежало. Сразу вообще не поняли, что произошло, - написал Сороколит, добавив, что было несколько свидетелей этого происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье в ночь на среду, 21 февраля, столкнулись сразу три машины. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, авария случилась на трассе между населенными пунктами Нижняя Апша и Солотвино Тячевского района.