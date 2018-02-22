21:32 22.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Словакии автомобиль наехал на группу детей, 12 человек получили травмы

В Словакии в четверг, 22 февраля, автомобиль наехал на группу детей.

В Словакии автомобиль наехал на группу детей, 12 человек получили травмы

На момент аварии дети возвращались из школы. В результате дорожно-транспортного происшествия ранения получили 12 человек.

Как сообщает Aktuality со ссылкой на местную полицию, инцидент произошел в селе Пряшевского края. При этом сам водитель не получил серьезных травм. Результаты экспертизы подтвердили, что он был трезв.

Вместе с тем в полиции пояснили, что дети получили ранения различной степени. В тяжелом состоянии находятся две девочки, они получили серьезные травмы головы. Одну из них доставили в больницу в городе Кошице.

В настоящее время водитель-виновник аварии доставлен в департамент полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, утром в четверг, 22 февраля, в Винницкой области произошло сразу три аварии с участием пяти машин. При этом все они произошли на одном и том же месте. В результате дорожно-транспортных происшествия травмы получили девяти человек.

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