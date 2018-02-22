В Одессе неизвестные сожгли машину замглавы апелляционного суда - ВИДЕО
Неизвестный в ночь на среду, 21 февраля, в Одессе сжег автомобиль заместителя председателя Одесского апелляционного административного суда Александра Джабурии.
Машина стояла возле здания суда. Она сгорела практически полностью. Как сообщает пресс-службы суда, данный инцидент связан исключительно с профессиональной деятельностью судьи.
Суд благодарит спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые вовремя прибыли на место происшествия и провели оперативные мероприятия для немедленного тушения автомобиля, - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаеве неизвестные сожгли автомобиль директора автовокзала Александра Поганюка. Машину облили чем-то горючим, а затем подожгли. Как сообщает пресс-секретарь Ассоциация работников транспортной отрасли и инфраструктуры Наталья Алексеева, в городе поджог связывают с прошлогодними событиями, когда были сожжены семь автобусов одного из перевозчиков.
Сегодня, 21 февраля, на специальном пленарном заседании путем тайного голосования избрали нового председателя Конституционного суда Украины. Теперь эту должность будет занимать Шевчук Станислав Владимирович.