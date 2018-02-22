В Одессе неизвестные сожгли машину замглавы апелляционного суда - ВИДЕО

Машина стояла возле здания суда. Она сгорела практически полностью. Как сообщает пресс-службы суда, данный инцидент связан исключительно с профессиональной деятельностью судьи.

Суд благодарит спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые вовремя прибыли на место происшествия и провели оперативные мероприятия для немедленного тушения автомобиля, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаеве неизвестные сожгли автомобиль директора автовокзала Александра Поганюка. Машину облили чем-то горючим, а затем подожгли. Как сообщает пресс-секретарь Ассоциация работников транспортной отрасли и инфраструктуры Наталья Алексеева, в городе поджог связывают с прошлогодними событиями, когда были сожжены семь автобусов одного из перевозчиков.