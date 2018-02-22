В Одессе госчиновник попался на крупной взятке - ФОТО

В Одесской области сотрудники Нацполиции провели операцию по задержанию на горячем государственного аудитора Южного офиса Госаудитслужбы. Об этом передает пресс-служба Нацполиции.
По предварительной информации, чиновник регулярно занимался вымогательство, в частности "погорел" на взятии суммы в 160 тыс гривен за выявление существенных нарушений в проверочной акте.
Фигурантом "заказа" стал директор одного коммунального предприятия, имя руководителя не называется. Чиновнику грозит семь и более лет лишения свободы без права повторного занятие государственной должности.
Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно одесская полиция задержана чиновника Главного управления Гоструда в области.