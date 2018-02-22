19:21 22.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе госчиновник попался на крупной взятке - ФОТО

В Одесской области сотрудники Нацполиции провели операцию по задержанию на горячем государственного аудитора Южного офиса Госаудитслужбы. Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

В Одессе госчиновник попался на крупной взятке - ФОТО

По предварительной информации, чиновник регулярно занимался вымогательство, в частности "погорел" на взятии суммы в 160 тыс гривен за выявление существенных нарушений в проверочной акте. 

Фигурантом "заказа" стал директор одного коммунального предприятия, имя руководителя не называется. Чиновнику грозит семь и более лет лишения свободы без права повторного занятие государственной должности.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно одесская полиция задержана чиновника Главного управления Гоструда в области. 

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