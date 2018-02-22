20:05 22.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Мьянме в одном из банков прогремел взрыв, погибли два человека

На востоке Мьянмы прогремел взрыв.

В Мьянме в одном из банков прогремел взрыв, погибли два человека

Тут в городе Лашио, штат Шан в банке взорвалась бомба. В результате инцидента погибли два человека, еще 22 получили ранения.

Как сообщает NHK World, в этом районе продолжается борьба между правительством и партизанами этнических меньшинств. По данным полиции от взрыва потолок и стена здания, в котором расположен банк, разрушены, обломки разбросаны на полу.

Взрывная волна разбила окна здания по соседству. Военные и полицейские сообщают, что взрыв был направлен против мирного населения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Шри-Ланке в среду утром, 21 февраля, неизвестные подорвали автобус. В результате инцидента пострадало 19 человек. При этом среди раненных - 12 военнослужащих.

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