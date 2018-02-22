14:51 22.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В ЛНР снова не работает мобильная связь Vodafone - ФОТО

Рано утром, 22 февраля, в очередной раз пропала связь на территории Луганской области, котороя не контролируется украинским государством. 

В ЛНР снова не работает мобильная связь Vodafone - ФОТО

 Об этом сообщает пресс-служба Vodafone-Украина в четверг, 22 февраля.

Как жалуются местные жители, когда они пытаются позвонить, то вызов сразу сбрасывается. Такая ситуация повторялась, когда из-за порыва магистрального кабеля в январе отключилась связь Vodafone, отметили они.

Примечательно, что аналогичные проблемы есть и в других городах республики. В данный момент операторы не могут ответить в чем причина отсутствие связи.

"Информация передана, специалисты уточняют причины сложностей, – отметили в Vodafone. В компании также попросили периодически проверять, не появилась ли связь.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в работе Facebook и Instagram произошли серьезные сбои. Сейчас эти соцсети не работают как в мобильной, так и в веб-версии.

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