В Кропивницком произошло ДТП с участием отечественного авто- ФОТО

Инцидент произошел лице Пашутинской. Фигурантом аварии стал водитель автомобиля ВАЗ 2101, который пытался развернуться и выехать на проезжую часть, однако не справился с управлением и влетел в электроопору. В результате аварии никто не пострадал, однако опора частично разрушила несколько балконов, также пропал электричество в рядом прилегающих домах.

Правоохранители вызвали на место происшествия спецслужбу, которая занялась демонтажем поваленной конструкции и в течении нескольких часов восстановила электроснабжение.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее в Винницкой области на одном месте произошло три аварии, девять человек пострадали.