19:37 22.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100187119:test

В Кропивницком произошло ДТП с участием отечественного авто- ФОТО

В Кропивницке водитель влетел в электроопору. Об этом передает пресс-служба Управления патрульной полиции в Кировоградской области.

В Кропивницком произошло ДТП с участием отечественного авто- ФОТО

Инцидент произошел лице Пашутинской. Фигурантом аварии стал водитель автомобиля ВАЗ 2101, который пытался развернуться и выехать на проезжую часть, однако не справился с управлением и влетел в электроопору. В результате аварии никто не пострадал, однако опора частично разрушила несколько балконов, также пропал электричество в рядом прилегающих домах.

Правоохранители вызвали на место происшествия спецслужбу, которая занялась демонтажем поваленной конструкции и в течении нескольких часов восстановила электроснабжение.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее в Винницкой области на одном месте произошло три аварии, девять человек пострадали.

Поделиться
Читайте также:
 
В пятницу Пхенчхане стартует ключевой этап соревнований по биатлону В Одессе госчиновник попался на крупной взятке - ФОТО Курс биткоина продолжает стремительно падать Гройсман рассказал о новой программе по модернизации украинских КПП
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив