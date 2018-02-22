В Харькове произошла авария на тепломагистрали, без тепла остались более 400 жилых домов

В результате инцидента без тепла и горячей воды остались жилые дома, детские сады, школы и медицинские учреждения. Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, порыв произошел на тепломагистрали, которая идет от ТЭЦ-5.

Сейчас на месте аварии работают несколько бригад. Коммунальщики откачивают воду, после чего начнется ремонт, - пояснили в горсовете, добавив, что на устранение неполадки потребуется около 12 часов.

По информации пресс-службы горсовета, на данный момент тепло и горячая вода в Киевском районе отопление отсутствует в 266 жилых домах, пяти школах, четырех детсадах и 16 медицинских учреждениях. При этом без горячей воды остаются 41 жилой дом, три детсада и три больницы.

В Шевченковском районе города без теплоснабжения - 89 жилых домов, детсад, школа и три лечебных учреждения, а без горячей воды - 43 дома, школа, детсад и три медучреждения.

Напомниv, как сообщал УРА-Иформ, в четверг в Харькове синоптики обещают днем 5 градусов мороза, а ночью, по прогнозам синоптиков, температура опустится ниже 10 градусов.