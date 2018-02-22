В Британии осудили украинцев за нелегальные перевозки – ФОТО

Суд в Портсмуте приговорил к шести годам лишения свободы по обвинению в содействии незаконной иммиграции Владислава Кертоглу. Также его сообщника Дмитрия Круика, который проведет за решеткой три года и девять месяцев.

Согласно информации издания, мужчины были задержаны 20 мая 2017 года. Их яхта была перехвачена судном пограничных войск, вблизи острова Гейлинг в Гемпшире. Перед тем судно отправилось с северо-запада Франции.

По словам Круика, целью их прибытия в страну было путешествие. Однако, при обыске пограничники нашли еще шесть украинских мужчин, которые позже были высланы из Великобритании.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Греции правоохранители задержали около 120 украинцев, из-за перевозки нелегалов. Украинские моряки перевозят нелегальных мигрантов и получат за это наказание в Греции. Также он добавил, что украинские дипломаты контролируют ситуацию.