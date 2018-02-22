Украинским пограничникам удалось задержать опасного рецидивиста

Сообщается, что недалеко от пункта пропуска Сеньковка сотрудники пограничной службы провели задержание двух подозрительного вида мужчин - 37-летнего гражданина России и 32-летнего гражданина Украины. Входе обыска у мужчин изъяли холодное оружие, пограничникам не удалось установить личностей блуждающих мужчин на месте за неимения последними идентификационных документов.

Позже выяснилось, что украинец давно находится в розыске по статье "изнасилование", а также "умышленное нанесение тяжких телесных увечий".

На данный момент украинец находится в изоляторе. Второго фигуранта дела передали сотрудникам Государственной миграционной службы Украины для привлечения к ответственности за нарушение правил пребывания в Украине иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно пограничники задержали иностранцев при попытке незаконно покинуть Украину.