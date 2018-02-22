23:27 22.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине во время учений погиб пограничник

В четверг, 22 февраля, во время учебных стрельб в Львовской области погиб сотрудник Государственной пограничной службы.

На Львовщине во время учений погиб пограничник

По данному факту пограничное ведомство проинформировало подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции во Львовской области и другие структуры.

погиб во время учебных стрельб во Львовской области.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины во Львовской области. Сейчас оперативно-следственная группа проводит неотложные следственные действия.

Госпогранслужба соболезнует родным и близким погибшего.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки среду, 21 февраля, боевики провел 20 прицельных обстрелов по позициям краинских войск. В результате вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевую травму. К сожалению, в результате неосторожного обращения с оружием погиб один украинский военнослужащий.

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