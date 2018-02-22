На Львовщине во время учебных стрельб погиб пограничник

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, погибший был военнослужащим пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины во Львовской области.

Точная причина смерти пока неизвестна. О печальном событии пограничника сообщили подразделениям военной прокуратуры, Национальной полиции и другим структурам. Сейчас оперативно-следственная группа проводит неотложные следственные действия.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в зоне проведения боевых действий на Донбассе, после обстрелов погибла военный медик Сабина Галицкая. Известно, что девушка скончалась, когда предоставляла медицинскую помощь гражданским. Впоследствии стало известно, что медсестре было 23 года, и у нее остался маленький ребенок.