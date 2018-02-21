Во Львовской области в частном доме прогремел взрыв, три человека пострадали

По предварительным данным взорвалась газовоздушная смесь. После взрыва начался пожар.

В результате инцидента пострадали три человека. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на момент взрыва люди находились доме.

Они не смогли самостоятельно покинуть помещение, поэтому спасатели вынесли пострадавших из разрушенного здания и передали медикам. Пострадавшие госпитализированы в Золочевской центральной районной больнице.

Взрывной волной были повреждены перекрытия кухни и двух жилых комнат, выбиты восемь оконных рам и разрушено межкомнатные двери.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия и причина взрыва.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Васильевка Запорожской области в понедельник, 15 января, в жилом доме прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области, сообщение о взрыв поступило около семи часов вечера.