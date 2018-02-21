22:32 21.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Перу автобус сорвался с 200-метровой высоты, погибли 44 человека - ФОТО

В Перу в среду, 21 февраля, пассажирский автобус упал в пропасть.

В Перу автобус сорвался с 200-метровой высоты, погибли 44 человека - ФОТО

По последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 44 человека. Еще 23 были госпитализированы в больницы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщает Peru21, транспортное средство упало в пропасть глубиной почти 200 метров, застряло на небольшой эспланаде и зависло над рекой Оконья. При этом в министерстве охраны здоровья страны отметили, что среди жертв есть также несовершеннолетние дети.

По предварительным данным водитель потерял контроль над управлением транспортным средством, и автобус съехал с Панамериканского шоссе в регионе Арекипа.

Причина аварии пока неизвестна.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Шри-Ланке в среду утром, 21 февраля, неизвестные подорвали автобус. В результате инцидента пострадало 19 человек. При этом среди раненных - 12 военнослужащих. Взрыв прогремел непосредственно в автобусе.

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