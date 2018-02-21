Укрепления ВСУ в Донецкой области полностью затопило грязью – ФОТО

По информации ведомства, причиной такого конфуза может быть прорыв пульпопровода на одном из углеперерабатывающих предприятий города Торецка. В результате чего произошел разлив шламовой пульпы на территории общей площадью 1364 м2.

Местная прокуратура начала уголовное производство по факту загрязнения земельных участков, на которых расположены оборонительные укрепления ВСУ.

Так, в Единый реестр досудебных расследований по факту загрязнения 8 земельных участков в прифронтовом Торецке.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, принимаются меры для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Израиле экстренные службы страны провели операцию по спасению 50 украинских туристов, которые оказались в заложниках водной стихии.