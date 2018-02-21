На Киевском море рыбаков унесло на отломившейся льдине - ФОТО

Правоохранители совместно с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли рыбаков, которых унесло на отколовшемся куска льда. Об этом информирует пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.
Как отмечается, несчастный случай произошел неподалеку от Вышгорода, в заливе Киевского моря около 18:30.
Выяснилось, что в момент спуска воды на ГЭС остались люди. В тот момент на место ЧП были вызваны патрульные Вышгородского отдела полиции, а также спасатели ГСЧС и водная полиция.
"Через полтора часа рыбаков удалось вернуть на берег невредимыми", - говорится в сообщении.
По этому поводу сотрудники полиции Киевской области призвали граждан быть осторожными. Также в полиции напомнили, что из-за изменения температурного режима лед становится хрупким.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Запорожской области пограничники провели операцию по задержанию трех мужчин, которые занималаись нелегальной ловлей рыбы в водоемах.