Испания передала Украины мужчину, совершившего смертельное ДТП в Черновцах - ФОТО, ВИДЕО
Из Испании во вторник, 20 февраля, экстрадирован украинец, который совершил смертельную аварию три года тому назад и скрывался от следствия.
Как сообщила пресс-служба полиции, в ноябре 2014 года в Черновцах столкнулись два авто. Один из водителей погиб, пассажир получил тяжелые телесные повреждения.
При этом виновник ДТП управлял авто в состоянии алкогольного опьянения и превысил разрешенную в городе скорость движения. Нарушитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем пострадавших.
После совершения аварии водитель скрылся. Его объявили в международный розыск.
В апреле 2017 года подозреваемого задержали в Испании и поместили в местную тюрьму. Его удалось экстрадировать в Украину, - рассказали правоохранители.
Сегодня ему, учитывая тяжесть преступления и побег преступника, суд избрал задержанному меру пресечения в виде 60 суток ареста.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Эстонии пассажирский поезд Elron на переезде столкнулся с грузовиком, в результате пострадало девять человек. Водители грузовика и поезда находятся в тяжелом состоянии.
В ночь на среду, 1 ноября, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности привезли в Украину бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.