Испания передала Украины мужчину, совершившего смертельное ДТП в Черновцах - ФОТО, ВИДЕО

Как сообщила пресс-служба полиции, в ноябре 2014 года в Черновцах столкнулись два авто. Один из водителей погиб, пассажир получил тяжелые телесные повреждения.

При этом виновник ДТП управлял авто в состоянии алкогольного опьянения и превысил разрешенную в городе скорость движения. Нарушитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем пострадавших.

После совершения аварии водитель скрылся. Его объявили в международный розыск.

В апреле 2017 года подозреваемого задержали в Испании и поместили в местную тюрьму. Его удалось экстрадировать в Украину, - рассказали правоохранители.

Сегодня ему, учитывая тяжесть преступления и побег преступника, суд избрал задержанному меру пресечения в виде 60 суток ареста.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Эстонии пассажирский поезд Elron на переезде столкнулся с грузовиком, в результате пострадало девять человек. Водители грузовика и поезда находятся в тяжелом состоянии.