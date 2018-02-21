Гражданин Украины пытался вывезти в протезах более 70 наград - ФОТО

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что по результатам проверки в протезах его обеих ног нарушителя было найдено 10 орденов и 63 медали времен второй мировой войны.

К слову, после задержания гражданина Украины 1972 года рождения было принято решение передать его отрудникам СБУ. В данный момент продолжаются процессуальные мероприятия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стали известны результаты и общий медальный зачет Олимпийских игр 2018 по итогам соревнований 17 февраля.