18:52 21.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Гражданин Украины пытался вывезти в протезах более 70 наград - ФОТО

Сотрудники ГФС заметили в пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области более 70 орденов и медалей второй мировой войны. Все награды были обнаружены в протезах ног пассажира автомобиля.

Гражданин Украины пытался вывезти в протезах более 70 наград - ФОТО

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что по результатам проверки в протезах его обеих ног нарушителя было найдено 10 орденов и 63 медали времен второй мировой войны.

К слову, после задержания гражданина Украины 1972 года рождения было принято решение передать его отрудникам СБУ. В данный момент продолжаются процессуальные мероприятия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стали известны результаты и общий медальный зачет Олимпийских игр 2018 по итогам соревнований 17 февраля.

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