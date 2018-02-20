В Ужгороде грузовик "Новой почты" столкнулся с легковушкой, два человека пострадали - ФОТО

В результате дорожно-транспортных происшествия пострадали два человека. Как сообщает патрульная полиция в Закарпатской области, около восьми часов утра ужгородские патрульные, выехали на улицу Гагарина.

Тут водитель, управлявший Audi А4, не придерживался безопасной скорости и дистанции и допустил столкновение с транспортными средствами, которые остановились впереди на запрещающий сигнал светофора.

В результате, три автомобиля, которые стояли впереди, получили механические повреждения. К счастью, никто из участников ДТП серьезно не пострадал

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье вечером, 18 февраля, в поселке Великий Березный Закарпатской области пассажирский автобус Mercedes Benz Vito съехал в кювет и перевернулся на железнодорожные пути. На момент аварии в салоне машины кроме водителя находились еще семь человек - пятеро взрослых и трое малолетних детей. Как сообщил отдел коммуникации полиции области, одна женщина с многочисленными травмами госпитализирована.