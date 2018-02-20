В Тернополе от переохлаждения умер мужчина

Он лежал возле озера со стороны села Белая без признаков жизни. Как сообщает пресс-служба Главного управления Нциональной полиции в Тернопольской области, тело погибшего лежало на льду недалеко от берега.

При этом следов насилия при поверхностном осмотре не обнаружено. По предварительной версии правоохранителей, смерть наступила в результате переохлаждения.

Окончательную причина смерти будет установлена ​​в ходе судебно-медицинской экспертизы. Личность молодого человека полицейские установили. Это 21-летний житель Тернополя.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львовской области в январе от переохлаждения умерли четыре человека. В понедельник поступило сообщение, что в селе Опака Дрогобычского района на улице без признаков жизни обнаружено тело 26-летнего местного жителя. По предварительным данным причиной смерти стало переохлаждение.