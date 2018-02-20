11:21 20.02.2018 | Культура | Новости
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В музее США украли работу Пабло Пикассо - ФОТО

В американском штате Висконсин из художественной галереи похитили графическую работу известного художника Пабло Пикассо. Об этом сообщается на официальном сайте музея.

В музее США украли работу Пабло Пикассо - ФОТО

Отмечается, что злоумышленник без труда похитил картину, так как двери в музее были открыты. Украденное эксперты оценивают в 50 тысяч долларов.

Пропажу картины заметил оценщик галереи, который на момент инцидента находился на другом этаже. Известно, что камер наблюдения в галерее нет, которые могли зафиксировать злоумышленника.

Для поисков произведения искусства задействована местная полиция и представители других музеев.

Добавим, что в течение жизни Пикассо создал лишь 30 подобных графических работ, каждую из которых в углу подписал зеленым карандашом.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в городе Мукачево правоохранители провели задержание женщины, которая обокрала ученицу местного учебного заведения. По предварительной информации, женщину удалост задержать в городе Свалява, где подозреваемая пыталась сдать ворованный ноутбук в ломбард.

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