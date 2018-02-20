20:32 20.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Индонезии началось извержение вулкана - ВИДЕО

В Индонезии во вторник, 20 февраля, вновь произошло извержение вулкана Синабунг.

В Индонезии началось извержение вулкана - ВИДЕО

Он выбросил громадный столб пепла высотой в семь километров, при том, что высота самого вулкана – всего 2,4 километра над уровнем моря. Как сообщает The Telegraph, извержение сопровождалось землетрясениями и выбросом мелких камней на близлежащие деревни.

При этом из-за пепла в поселках стало темно, а видимость снизилась до пяти метров. О пострадавших в результате извержения пока не сообщалось.

Напомним, вулкан Синабунг был не активным в течение четырех веков до 2010 года, и с тех пор он заставил 30 тысяч человек покинуть свои дома. Во время извержения в 2014 году, более десятка людей погибли и тысячи были эвакуированы.

Как сообщал УРА-Информ, в понедельник власти страны объявили предупреждение для авиации о полетах вокруг вулкана на острове Суматра после крупнейшего извержения этого года.

Аэропорт Кутакане в провинции Ачех было закрыто. Облако пепла двигалось в трех направлениях от Синабунг: на север, северо-запад и юг-юго-восток.

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