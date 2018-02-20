В Эстонии поезд столкнулся с грузовиком, пострадали 9 человек – ФОТО

В Эстонии пассажирский поезд Elron на переезде столкнулся с грузовиком, в результате пострадало 9 человек. Водители грузовика и поезда находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает издание Delfi.
Отмечается, что пассажирский поезд двигался в направлении к Таллину из Рийзипере, а на переезде Кулна столкнулся с грузовиком. В результате столкновения первый вагон и локомотив поезда сошли с рельсов, а грузовик был серьезно деформирован. Участок дороги на месте ДТП будет закрыт на сутки.
По словам полицейских, из-за столкновения грузовик был настолько серьезно деформирован, что потребовалась помощь спасателей, чтобы достать водителя из кабины.
С серьезными травмами доставлены в больницу машинист поезда, 50-летний мужчина, и водитель грузовика, 49-летний мужчина. Также медики оказывают помощь девятерым пассажирам поезда.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в районе города Семиром в иранской провинции Исфаха потерпел крушение пассажирский самолет. Сообщается, что воздушное судно компании Aseman Airlines.двигалось в направлении Тегеран - Ясудж.