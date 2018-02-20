В Эстонии поезд столкнулся с грузовиком, пострадали 9 человек – ФОТО

Об этом сообщает издание Delfi.

Отмечается, что пассажирский поезд двигался в направлении к Таллину из Рийзипере, а на переезде Кулна столкнулся с грузовиком. В результате столкновения первый вагон и локомотив поезда сошли с рельсов, а грузовик был серьезно деформирован. Участок дороги на месте ДТП будет закрыт на сутки.

По словам полицейских, из-за столкновения грузовик был настолько серьезно деформирован, что потребовалась помощь спасателей, чтобы достать водителя из кабины.

С серьезными травмами доставлены в больницу машинист поезда, 50-летний мужчина, и водитель грузовика, 49-летний мужчина. Также медики оказывают помощь девятерым пассажирам поезда.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в районе города Семиром в иранской провинции Исфаха потерпел крушение пассажирский самолет. Сообщается, что воздушное судно компании Aseman Airlines.двигалось в направлении Тегеран - Ясудж.