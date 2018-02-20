Сотрудники СБУ в Ровно задержали на взятке замначальника штаба Нацгвардии

По информации ведомства, работники СБУ под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили в Ровно на взятке заместителя начальника штаба по комплектованию одного из батальонов Нацгвардии.

Предварительно установлено, что капитан требовал 300 долларов у местного жителя за оформление на службу по контракту.

Задержание вымогателя происходило на одной из улиц областного центра во время получения всей суммы взятки в гривневом эквиваленте.

Правоохранители открыли уголовное производство по УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили очередного взяточника. Был задержан председателя сельского совета одного из районов области.