12:19 20.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Сотрудники СБУ в Ровно задержали на взятке замначальника штаба Нацгвардии

В Ровно Служба безопасности Украины поймала на взятке заместителя начальника штаба Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ в Ровно задержали на взятке замначальника штаба Нацгвардии

По информации ведомства, работники СБУ под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили в Ровно на взятке заместителя начальника штаба по комплектованию одного из батальонов Нацгвардии.

Предварительно установлено, что капитан требовал 300 долларов у местного жителя за оформление на службу по контракту.

Задержание вымогателя происходило на одной из улиц областного центра во время получения всей суммы взятки в гривневом эквиваленте.

Правоохранители открыли уголовное производство по УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили очередного взяточника. Был задержан председателя сельского совета одного из районов области.

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