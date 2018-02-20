13:16 20.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом мужчина устроил стрельбу по людям, два человека пострадали - ФОТО

Полиция в понедельник, 19 февраля, задержала вооруженного мужчину, который устроил стрельбу по людям в Киевской области.

Под Киевом мужчина устроил стрельбу по людям, два человека пострадали - ФОТО

В результате инцидента ранения получили два человека. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, инцидент произошел накануне вечером в селе Залесье Броварского района.

Около семи часов вечера в полицию Киевской области поступило сообщение о том, что местный житель в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу по людям. Уже на месте происшествия правоохранители установили, что во дворе, по месту жительства, мужчина из автоматического оружия открыл стрельбу, а затем бросил гранаты в сторону своих соседей.

После взрывов два человека с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу. При этом во время задержания мужчина угрожал убийством двум работникам полиции.

Сначала он бросил гранату, а затем сделал несколько прицельных выстрелов в сторону правоохранителей. После чего пытался угнать служебный автомобиль и скрыться с места происшествия, однако полицейские после применение спецсредств, задержали злоумышленника.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Дарницком районе столицы во вторник, утром, 20 февраля, в торговом центре был ранен мужчина. Инцидент произошел на улице Срибнокильской. Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, уже на месте сотрудники полиции установили, что охранником и посетителем возник словесный конфликт, который перерос в драку.

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