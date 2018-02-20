На Запорожье зафиксировано массовое отравление

Как отмечается, чаще всего люди жаловались на головную болю в области живота. Поэтому, возможной причиной такого состояние является пищевое отравления.

"Чаще всего люди травились готовой едой, купленной на рынках и в магазинах, на стихийных рынках. При этом остальные случаи – отравление домашними блюдами", - отметили в больнице.

Также в медучерждении рассказали, что показатель заболеваемости составил 8,5 на 100 тысяч населения. Как известно, это примерно 29,8% ниже максимального многолетнего показателя.

Среди причин заболеваний больше всего приходится на молочную продукцию – 26,6 %. На мясную – 25,8%, рыбную – 15,3%.

Поэтому, чтобы избежать острых кишечных инфекций необходимо соблюдать обычные правила личной гигиены. В частности, не употреблять в пищу недоброкачественные продукты, соблюдать сроки хранения продуктов, пользоваться только качественной питьевой водой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ежемесячные растраты украинцев на продукты и товары повседневного спроса, значительно меньше расходов европейцев из других стран.