На Запорожье зафиксировано массовое отравление

В Запорожской области медики заметили, что за последнюю неделю было зарегистрировано около 150 случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные областного лабораторного центра Минздрава.
Как отмечается, чаще всего люди жаловались на головную болю в области живота. Поэтому, возможной причиной такого состояние является пищевое отравления.
"Чаще всего люди травились готовой едой, купленной на рынках и в магазинах, на стихийных рынках. При этом остальные случаи – отравление домашними блюдами", - отметили в больнице.
Также в медучерждении рассказали, что показатель заболеваемости составил 8,5 на 100 тысяч населения. Как известно, это примерно 29,8% ниже максимального многолетнего показателя.
Среди причин заболеваний больше всего приходится на молочную продукцию – 26,6 %. На мясную – 25,8%, рыбную – 15,3%.
Поэтому, чтобы избежать острых кишечных инфекций необходимо соблюдать обычные правила личной гигиены. В частности, не употреблять в пищу недоброкачественные продукты, соблюдать сроки хранения продуктов, пользоваться только качественной питьевой водой.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ежемесячные растраты украинцев на продукты и товары повседневного спроса, значительно меньше расходов европейцев из других стран.