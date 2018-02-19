22:15 19.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Мозамбик на дома рухнули горы мусора, 17 человек погибли

В Мозамбик в понедельник, 19 февраля, на жилой дом обрушилась кучи мусора.

В Мозамбик на дома рухнули горы мусора, 17 человек погибли

На момент инцидента многие семьи находились внутри зданий. В результате происшествия 17 человек погибли.

Как сообщает португальское агентство "Луза", ссылаясь на слова министра по чрезвычайным ситуациям страны Фатимы Белшуир, еще несколько зданий в результате инцидента оказались разрушены или повреждены.

Вместе с тем некоторые жители успели покинуть дома, опасаясь за свои жизни.

Местные власти полагают, что под завалами мусора по-прежнему могут находиться люди и число жертв трагедии, вероятно, увеличится после завершения поисковых работ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 19 февраля, в Одессе произошло обрушение жилого дома. В результате инцидента пострадала пожилая женщина.

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