В Мозамбик на дома рухнули горы мусора, 17 человек погибли

На момент инцидента многие семьи находились внутри зданий. В результате происшествия 17 человек погибли.

Как сообщает португальское агентство "Луза", ссылаясь на слова министра по чрезвычайным ситуациям страны Фатимы Белшуир, еще несколько зданий в результате инцидента оказались разрушены или повреждены.

Вместе с тем некоторые жители успели покинуть дома, опасаясь за свои жизни.

Местные власти полагают, что под завалами мусора по-прежнему могут находиться люди и число жертв трагедии, вероятно, увеличится после завершения поисковых работ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 19 февраля, в Одессе произошло обрушение жилого дома. В результате инцидента пострадала пожилая женщина.