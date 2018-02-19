В Киевской области мужчина с гранатой пытался ограбить АЗС

Злоумышленников задержали через два часа в селе Шпили. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, инцидент произошел около шести часов утра.

На территорию АЗС зашли несколько человек. Мужчины постучали в окошко диспетчера и, угрожая гранатой, требовали выручку. 59-летний дежурный нажал тревожную кнопку и нападавшим пришлось скрыться.

Чуть позже возле местного бара патрульные заметили машину с иностранными номерами, похожую на разыскиваемую. Трое подозреваемых находились внутри заведения.

Они даже не успели оказать сопротивление, как были задержаны. Как выяснилось, все задержанные жители пригорода столицы в возрасте 26-23 лет.

Во время обыска полиция изъяла гранату РГД-5 и запал. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Разбой. Сейчас суд принимает им меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре столицы горело кафе, расположенное на улица Михайловской. К месту происшествия направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.