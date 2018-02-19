В Днепре студент хранил наркотики в шоколаде – ВИДЕО

Правоохранители установили, что наркотические средства 27-летний мужчина заказывал через интернет-сайт из Нидерландов. Заказ оплачивал через терминал на электронный кошелек. Получал товар самостоятельно в пунктах курьерской службы доставки.

После обыска, полицейские извлекли 12 слип-пакетов шоколадок с марихуаной, 6 слип-пакетов с курительными смесями, 3 слип-пакеты с марихуаной элитных сортов и 9 сигарет с марихуаной.

Все изъятые вещества направлены на исследование. Мужчине грозит наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", полиция Киева задержала шестерых участников преступной группировки, которые продавали наркотики через интернет. Деятельность наркоторговцы проводили в Голосеевском районе столицы, преступники продавали психотропные препараты, в частности - сибутрамин.