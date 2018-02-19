В Беларуси украинец получил срок за перевозку охотничьего ружья через границу

В Беларуси суд Столинского района Брестской области приговорил украинца к трем годам тюрьмы за перевозку охотничьего ружья через границу. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что мужчина пытался перевезти на территорию Беларуси охотничью винтовку.
Приговор опубликовали после того, как Министерство юстиции Украины обратилось в суд для приведения наказания в соответствии с национальным законодательством, чтобы это стало основанием для экстрадиции украинца. Также местный суд посчитал соответствующее ходатайство украинского Минюста безосновательным, поскольку в Украине такое правонарушение является административным, а не уголовным.
Таким образом, если украинский Минюст не обжалует судебное решение, гражданин Украины будет отбывать наказание в Беларуси.
Добавим, что соответствующий приговор был объявлен еще 8 июня 2017 года, сейчас украинец находится в исправительной колонии № 2 управления Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси по Брестской области.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Киевский районны суд города Харькова начнет рассмотрение по сути дело резонансного харьковского дорожно-транспортного происшествия.