13:49 19.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100186830:nastya

В Беларуси украинец получил срок за перевозку охотничьего ружья через границу

В Беларуси суд Столинского района Брестской области приговорил украинца к трем годам тюрьмы за перевозку охотничьего ружья через границу. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В Беларуси украинец получил срок за перевозку охотничьего ружья через границу

Отмечается, что мужчина пытался перевезти на территорию Беларуси охотничью винтовку.

Приговор опубликовали после того, как Министерство юстиции Украины обратилось в суд для приведения наказания в соответствии с национальным законодательством, чтобы это стало основанием для экстрадиции украинца. Также местный суд посчитал соответствующее ходатайство украинского Минюста безосновательным, поскольку в Украине такое правонарушение является административным, а не уголовным.

Таким образом, если украинский Минюст не обжалует судебное решение, гражданин Украины будет отбывать наказание в Беларуси.

Добавим, что соответствующий приговор был объявлен еще 8 июня 2017 года, сейчас украинец находится в исправительной колонии № 2 управления Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси по Брестской области.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Киевский районны суд города Харькова начнет рассмотрение по сути дело резонансного харьковского дорожно-транспортного происшествия. 

Поделиться
Читайте также:
 
Минюст подготовил инструкцию по взысканию алиментов В Днепре курсанты устроили флешмоб ко Дню герба - ВИДЕО На Одещине на взятке попался председателя сельсовета На острове Суматра проснулся вулкан - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив