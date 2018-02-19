В Беларуси украинец получил срок за перевозку охотничьего ружья через границу

Отмечается, что мужчина пытался перевезти на территорию Беларуси охотничью винтовку.

Приговор опубликовали после того, как Министерство юстиции Украины обратилось в суд для приведения наказания в соответствии с национальным законодательством, чтобы это стало основанием для экстрадиции украинца. Также местный суд посчитал соответствующее ходатайство украинского Минюста безосновательным, поскольку в Украине такое правонарушение является административным, а не уголовным.

Таким образом, если украинский Минюст не обжалует судебное решение, гражданин Украины будет отбывать наказание в Беларуси.

Добавим, что соответствующий приговор был объявлен еще 8 июня 2017 года, сейчас украинец находится в исправительной колонии № 2 управления Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси по Брестской области.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Киевский районны суд города Харькова начнет рассмотрение по сути дело резонансного харьковского дорожно-транспортного происшествия.