11:21 19.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе водитель разбил шесть машин - ФОТО

В центре Одессы в ночь на 19 февраля, водитель автомобиля БМВ устроил масштабное ДТП, повредив в общей сложности шесть машин. Об этом сообщает патрульная полиция города.

В Одессе водитель разбил шесть машин - ФОТО

По словам правоохранителей, водитель БМВ не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с ВАЗ-2104, после чего по инерции машина продолжила движение и столкнулась с четырьмя припаркованными авто.

В результате происшествия автомобили получили механические повреждение. К счастью, никто из людей не пострадал.

Полицейские установили, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Против нарушителя уже составлен административный материал по двум статьям КУоАП, в том числе и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", под Киевом отечественный автомобиль протаранил микроавтобус. Инцидент произошел около поселка Ставище Киевской области. По предварительной информации, виновником аварии выступил водитель "Нивы", который выехал на встречную полосу и зацепил микроавтобус.

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