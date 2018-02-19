На Закарпатье автобус слетел в кювет и перевернулся - ФОТО

На момент аварии в салоне машины кроме водителя находились еще семь человек - пятеро взрослых и трое малолетних детей. Как сообщил отдел коммуникации полиции области, одна женщина с многочисленными травмами госпитализирована.

Уже на месте правоохранители установили, что 25-летний житель села Жорнава не справился с управлением. Пассажиры, трое из которых малолетние дети от одного до пяти лет ехали в Ужгород на свадьбу.

Жизни и здоровью детей и четырех взрослых ничего не угрожает. Еще одна 36-летняя пассажирка, жительница села Волосянка, с политравмами госпитализирована в областную больницу.

Медэкспертиза показала, что мужчина за рулем был трезвым. Автомобиль с железнодорожных рельсов помогли вытащить неравнодушные местные жители.

Полиция открыла по факту аварии уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Следствие по делу продолжается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове нетрезвый водитель за рулем Volkswagen Bora совершил аварию. После столкновения мужчина пытался дать взятку полицейским российскими рублями. Как сообщил на своей странице в Facebook в понедельник, 19 февраля спикер генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на бордюр.