На Харьковщине произошел масштабный пожар в многоэтажном доме, два человека погибли

В результате возгорания погибли два человека. Еще три человека получили травмы - 55-летний собственник квартиры, где произошел пожар, а также двое его гостей 1973 и 1957 года рождения.

Как сообщает пресс-служба Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Харьковской области, поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Шевченко. Спасателям пришлось эвакуировать около 50 жильцов дома. При этом среди них было шестеро детей.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горят домашние вещи и перегородки в квартире на первом этаже здания. Пожар был полностью ликвидирован к полуночи.

После осмотра врачами госпитализировали мужчину в Валковскую районную больницу с диагнозом "алкогольное опьянение и отравление угарным газом".

В этой же квартире спасатели обнаружили тела два погибших мужчин 1967 года рождения.

По мнению спасателей, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения в нетрезвом состоянии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области мужчина вызвал скорую помощь, но лечиться отказался и открыл огонь по врачу. По предварительной информации, вызвала бригаду скорой помощи жена 50-летнего мужчины, который чувствовал себя плохо и нуждался в госпитализации.