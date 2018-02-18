18:30 18.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове мужчина устроил "живую" охоту

Во Львове пьяница устроил стрельбу из окна своей квартиры. Об этом передает отдел коммуникации ГУНП в Львовской области.

Во Львове мужчина устроил

Инцидент произошел по улице Кавалеридзе сегодня утром. Наряд полиция вызвали очевидцы, которые этажом ниже услышали выстрели. По прибытии на место происшествия правоохранители столкнулись с сопротивлением стрелка, который отказался отпирать двери стражам закона, ее пришлось ломать. 

После задержания мужчины выяснилось,  что к совершению правонарушения причастен 38-летний львовянин, который решил из своего ружья пострелять по львовянам. Мужчина находился под сильным действием алкоголя. Сейчас полисмены устанавливают обстоятельства происшествия. В результате стрельбы никто не пострадал.

Мужчине грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Одессе неизвестный устроил перестрелку с полицией.

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