Во Львове мужчина устроил "живую" охоту

Инцидент произошел по улице Кавалеридзе сегодня утром. Наряд полиция вызвали очевидцы, которые этажом ниже услышали выстрели. По прибытии на место происшествия правоохранители столкнулись с сопротивлением стрелка, который отказался отпирать двери стражам закона, ее пришлось ломать.

После задержания мужчины выяснилось, что к совершению правонарушения причастен 38-летний львовянин, который решил из своего ружья пострелять по львовянам. Мужчина находился под сильным действием алкоголя. Сейчас полисмены устанавливают обстоятельства происшествия. В результате стрельбы никто не пострадал.

Мужчине грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Одессе неизвестный устроил перестрелку с полицией.