20:58 18.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Венесуэле самолет упал на жилой дом, погиб один человек - ФОТО

В венесуэльском штате Боливар, в воскресенье вечером, 18 февраля, на жилой дом упал легкомоторный самолет Cessna.

В Венесуэле самолет упал на жилой дом, погиб один человек - ФОТО

В результате авиакатастрофы погиб один человек. При этом пилот остался жив и попал в больницу.

Как сообщает пресс-служба гражданской обороны Венесуэлы инцидент произошел в штате Боливар. На момент крушения на борту самолета находились два человека.

После падения возник пожар, при этом хозяйка разрушенного дома не пострадала. Пилот самолета, капитан Хосе Малаве, серьезно ранен, а его спутник Джонни Саллоум сгорел внутри самолета.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан потерпел крушение пассажирский самолет. Воздушное судно компании Aseman Airlines двигалось в направлении Тегеран - Ясудж. Пилот судна пытался связаться с диспетчерами, что подтвердили в тегеранском аэропорту. В результате аварии погибло 60 человек.

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