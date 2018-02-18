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В Соломеском районе транспортный коллапс: заблокировано движение трамвайных линий в сторону Борщаговки и Индустриального моста - ФОТО

Сегодня, 18 февраля в районе пересечения улиц Борщаговская и Гарматная возле станции НАУ рядом с бильярдным клубом "Авиатор" произошла страшная авария. 

В Соломеском районе транспортный коллапс: заблокировано движение трамвайных линий в сторону Борщаговки и Индустриального моста - ФОТО

Об этом передает корреспондент "УРА-Информ".

Автомобиль марки Мерседес на европейских номерах летел со стороны улицы Борщаговкой в центр города и не справился с управлением. Транспорт занесло и он удалил Форд, который от заноса ударил бровку и улетел на трамвайные пути. В результате оба автомобиля заблокировали трамвайные пути, причем Мерседес пришлось переворачивать, а водителя освобождать из плена металла. 

Как итог ДТП - два автомобиля не подлежат ремонту, обоих водителей госпитализировали. Спасатели и ремонтные бригады четыре часа восстанавливали ограждение трамвайной линии и расчищали ее для проезда трамваев.

Очевидцы аварии утверждают, что реальный виновник ДТП - водитель Мерседес DNM947, скрылся с места преступления. Отличительные черты мужчины - кавказская внешность и густая щетина.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно под Киевом отечественный автомобиль протаранил микроавтобус.

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