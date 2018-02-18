В Одессе пьяные охранники напали на ветерана АТО - ВИДЕО

Инцидент произошел утром на одной из одесских улиц. Двое поддатых сотрудников частной охранной фирмы "СОБ" принялись оскорблять мужчину, который был одет в пиксельную форму украинских военных. Мужчина решил защитить честь мундира, но СОБовцы применили травматическое оружие.

Свидетели происшествия вызвали патрульную полицию, которая "запаковала" пьяных хулиганов. В результате стрельбы никто из прохожих не пострадал. Один из охранников отказался проследовать за сотрудниками СБУ, потому его решили доставить в участок "силой".

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно трое россиян с ножами набросились но жителя Одессы.