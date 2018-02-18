12:34 18.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Иране разбился пассажирский самолет

 В районе города Семиром в иранской провинции Исфахан потерпел крушение пассажирский самолет. Об этом передают местные телеканалы.

В Иране разбился пассажирский самолет

Сообщается, что воздушное судно компании Aseman Airlines.двигалось в направлении Тегеран - Ясудж. Пилот судна пытался связаться с диспетчерами, что подтвердили в тегеранском аэропорту. В результате аварии погибло 60 человек, информации о выживших нет,.

Однако в Press TV утверждают, что на борту могло находиться больше людей. Очевидцы города Семир подтвердили информацию о попытке пилота совершить экстренную посадку, которая, к сожалению, не увенчалась успехом. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики. 

Чуть позже председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политики Иранского парламента Алаэддина Боруджерди заявил, что на момент аварии в на борту самолете находилост 72 человека, погибли все.

Как сообщалось в "Ура-Информ", в результате крушения самолета "Саратовских авиалиний", который упал в воскресенье, 11 февраля, в России, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. 

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