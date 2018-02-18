В Дагестане неизвестный открыл стрельбу по людям, погибли четыре человека

В результате инцидента погибли четыре мирных граждан. Еще четыре человека получили ранения.

Как сообщают местные СМИ, полиция, которая начала стрелять в ответ, ликвидировала злоумышленника.

Вместе с тем по предварительным данным, среди раненых трое сотрудников Росгвардии. Позже стало известно, что нападение готовила супружеская пара.

При этом стрелял мужчина, а женщине удалось скрыться. По предварительным данным, жертвами трагедии стали четыре женщины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 14 февраля ​​​​в результате стрельбы в школе города Паркленд во Флориде погибли по меньшей мере 17 человек. В числе погибших - дети и взрослые: 12 человек были убиты в здании школы, двое погибли рядом со школой, один - на дороге возле школы, еще двое скончались в больнице.