В Черновцах на взятке попался чиновник - ФОТО

Задержанным оказался помошник судьи Хозяйственного суда Черновицкой области. Операцию по его аресту провели во время получения мужчиной взятки в размере 1,2 тыс долларов, за которые он обещал закрыть административные нарушения ПДД. Мужчина успел получить лишь часть суммы в одном из кафе в центре Черновцов.

Сейчас полиция также проверяет непосредственно начальника Хозяйственного суда Черновицкой области, его также подозревают в причастности к организации коррупционной схемы. Недавно похожий случай произошел на Днепропетровщине.

Там задержали начальника отделения полиции и временно исполняющего обязанности заместителя председателя одной из районных государственных администраций в области.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее полиция задержала заместителя городского головы Северодонецка.