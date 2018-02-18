04:00 18.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черновцах на взятке попался чиновник - ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины провели операцию по задержанию слуги закона. Об этом передает пресс-центр СБУ.

В Черновцах на взятке попался чиновник - ФОТО

Задержанным оказался помошник судьи Хозяйственного суда Черновицкой области. Операцию по его аресту провели во время получения мужчиной взятки в размере 1,2 тыс долларов, за которые он обещал закрыть административные нарушения ПДД. Мужчина успел получить лишь часть суммы в одном из кафе в центре Черновцов. 

Сейчас полиция также проверяет непосредственно начальника Хозяйственного суда Черновицкой области, его также подозревают в причастности к организации коррупционной схемы. Недавно похожий случай произошел на Днепропетровщине.

Там задержали начальника отделения полиции и временно исполняющего обязанности заместителя председателя одной из районных государственных администраций в области.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее полиция задержала заместителя городского головы Северодонецка.

 

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