В Афганистане из тюрьмы сбежала группа боевиков

Сообщается, что заключенные вырыли подземный туннель, по которому и сумели скрыться от внимания охраны. Руководство тюрьмы сообщило о 10 бежавших узника, из которых двое это представители террористической организации "Талибан", остальные это мелкие наркоторговцы. Центральные и местные власти создали две специальные комиссии для расследования дела о побеге.

Ранее в Бразилии в одном из тюремных кампусов произошла потасовка между двумя соперничающими бандами. В результате был открыт огонь, загорелся корпус з арестантами, пожарным удалось потушить огонь. Сотрудникам охраны удалось поймать лишь 29 заключенных, 78 человек сейчас находятся на свободе.

Как сообщалось в "Ура-Информ", в Македонии из-за переполненных тюрем массово амнистируют заключенных.