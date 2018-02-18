11:36 18.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Афганистане из тюрьмы сбежала группа боевиков

В Афганистане из тюрьмы в провинции Майдан Вардак сбежали террористы "Талибана", которые подозреваются в организации череды терактов. Об этом передает 1TV.

В Афганистане из тюрьмы сбежала группа боевиков

Сообщается, что заключенные вырыли подземный туннель, по которому и сумели скрыться от внимания охраны. Руководство тюрьмы сообщило о 10 бежавших узника, из которых двое это представители террористической организации "Талибан", остальные это мелкие наркоторговцы. Центральные и местные власти создали две специальные комиссии для расследования дела о побеге.

Ранее в Бразилии в одном из тюремных кампусов произошла потасовка между двумя соперничающими бандами. В результате был открыт огонь, загорелся корпус з арестантами, пожарным удалось потушить огонь. Сотрудникам охраны удалось поймать лишь 29 заключенных, 78 человек сейчас находятся на свободе. 

Как сообщалось в "Ура-Информ", в Македонии из-за переполненных тюрем массово амнистируют заключенных.

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