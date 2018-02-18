Украинцев на борту, разбившегося самолета в Иране не было - МИД

Граждан Украины на борту самолета, который потерпел катастрофу в воскресенье утром, 16 февраля, в Иране, не было.
Об этом на своей странице в Twitter сообщает Консульская служба Министерства иностранных дел Украины. По данным ведомства, консул проверил и заверил, что украинцев не было на борту самолета.
Напомним, сегодня утром в Иране потерпел крушение самолет, на борту которого находились 66 человек.
Как сообщал УРА-Информ, крушение воздушного судна произошло в горах вблизи города Семиром.
Пассажирский самолет французского производства ATR 72 им принадлежащий иранской авиакомпании "Aseman Airlines", выполнял рейс из Тегерана в Ясудж.
Воздушное судно исчезло с радаров спустя 20 минут после взлета с аэродрома в Тегеране.
Спасатели направились к месту катастрофы, однако работы затруднены ввиду того, что самолет разбился в гористой местности.