21:15 18.02.2018 | Происшествия | Новости
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Украинцев на борту, разбившегося самолета в Иране не было - МИД

Граждан Украины на борту самолета, который потерпел катастрофу в воскресенье утром, 16 февраля, в Иране, не было.

Украинцев на борту, разбившегося самолета в Иране не было - МИД

Об этом на своей странице в Twitter сообщает Консульская служба Министерства иностранных дел Украины. По данным ведомства, консул проверил и заверил, что украинцев не было на борту самолета.

Напомним, сегодня утром в Иране потерпел крушение самолет, на борту которого находились 66 человек.

Как сообщал УРА-Информ, крушение воздушного судна произошло в горах вблизи города Семиром.

Пассажирский самолет французского производства ATR 72 им принадлежащий иранской авиакомпании "Aseman Airlines", выполнял рейс из Тегерана в Ясудж.

Воздушное судно исчезло с радаров спустя 20 минут после взлета с аэродрома в Тегеране.

Спасатели направились к месту катастрофы, однако работы затруднены ввиду того, что самолет разбился в гористой местности.

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