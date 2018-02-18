На Закарпатье муж облил свою жену кипятком - ФОТО

По предварительной информации, сожитель женщины, который находился под "мухой", облил свою сожительницу кипятком, а затем вызвал полицию. По прибытии на место происшествия правоохранители зафиксировали бездыханное тело женщины. Мужчина убеждал полисменов, что обнаружил уже мертвое тело на кровати в доме, однако медики подтвердили факт насильственной смерти супруги.

Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в городе Мукачево правоохранители провели задержание женщины, которая обокрала ученицу местного учебного заведения.