07:00 18.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье муж облил свою жену кипятком - ФОТО

В поселке Вари Береговского района на Закарпатье от ожогов погибла 49-летняя женщина. Об этом передает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

На Закарпатье муж облил свою жену кипятком - ФОТО

По предварительной информации, сожитель женщины, который находился под "мухой", облил свою сожительницу кипятком, а затем вызвал полицию. По прибытии на место происшествия правоохранители зафиксировали бездыханное тело женщины. Мужчина убеждал полисменов, что обнаружил уже мертвое тело на кровати в доме, однако медики подтвердили факт насильственной смерти супруги.

Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет. 

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в городе Мукачево правоохранители провели задержание женщины, которая обокрала ученицу местного учебного заведения.

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