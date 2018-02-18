18:22 18.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине пациент открыл огонь по лечащему врачу

В Харьковской области мужчина вызвал скорую помощь, но лечиться отказался и открыл огонь по врачу. Об этом передает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На Харьковщине пациент открыл огонь по лечащему врачу

По предварительной информации, вызвала бригаду скорой помощи жена 50-летнего мужчины, который чувствовал себя плохо и нуждался в госпитализации. По прибытии на место происшествия к мужчине был приставлен фельдшер, который начал обследования пациента. Выписав лекарства, врач последовал к своему авто за стетоскопом, а когда вернулся, то не него направили ружье.

Больной пригрозил фельдшеру выстрелить, если тот немедленно не оставит его дом. После того, как медики вышли из дома и начали движение на автомобиле, они услышали выстрел. Медики сообщили об инциденте в полиция, которая выехала на место происшествия для установления всех обстоятельств дела. 

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Харьковской области произошла стрельба, пострадали два человека.

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