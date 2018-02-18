Израиль запустил несколько ракет в сторону Сектора Газа

Подобное решение было принято в качестве ответа на теракт, который ранее организовали боевики ХАМАСа. В результате детонации бомбы на одном из КПП Израиль потерял четырех бойцов ЦАХАЛ. Взрывчатка была прикреплена к одном из флагов и активирована во время столкновений, которое местное население организовало с израильской полицией.

ВВС разбомбила один из туннелей, который нелегально был возведет боевиками, и где хранилось оружие и боевприпасы. Количество погибших не сообщается.

"ЦАХАЛ намерен обеспечивать безопасность граждан Израиля и будет делать это всеми имеющимися в его распоряжении силами", - говорится в официальном уведомлении Минобороны.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно израильский вертолетный отряд сбил беспилотник, запущенный с территории Сирии БПЛА.