10:57 18.02.2018 | Происшествия | Новости
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Израиль запустил несколько ракет в сторону Сектора Газа

Авиация Израиля совершила налет на одну из военных баз в Секторе Газа. Об этом передает пресс-служба Министерства обороны страны.

Израиль запустил несколько ракет в сторону Сектора Газа

Подобное решение было принято в качестве ответа на теракт, который ранее организовали боевики ХАМАСа. В результате детонации бомбы на одном из КПП Израиль потерял четырех бойцов ЦАХАЛ. Взрывчатка была прикреплена к одном из флагов и активирована во время столкновений, которое местное население организовало с израильской полицией.

ВВС разбомбила один из туннелей, который нелегально был возведет боевиками, и где хранилось оружие и боевприпасы. Количество погибших не сообщается.

"ЦАХАЛ намерен обеспечивать безопасность граждан Израиля и будет делать это всеми имеющимися в его распоряжении силами", - говорится в официальном уведомлении Минобороны.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно израильский вертолетный отряд сбил беспилотник, запущенный с территории Сирии БПЛА.

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