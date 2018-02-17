09:55 17.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Тернополе задержали торговцев людьми - ВИДЕО

Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП Тернопольской области ликвидировали канал торговли людьми на Тернопольщине. 

В Тернополе задержали торговцев людьми - ВИДЕО

Об этом передает Госпогранслужба.

"Живой" бизнес организовали два человека - студентка, уроженки города Тернополь и ее подельник. Девушек злоумышленники подыскивали тщательно, давали объявления в интернете. Преступники пользовались скудным материальным положением своих жертв. 

 В ловушку сутенеров попали жительницы Тернополя и Львова, которым обещали заплатить по 500 долларов после того, как они обслужат клиента из ОАЕ и Турции. Двоих организаторов бизнеса задержали в аэропорту "Киев".

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее украинские правоохранители провели задержание троих украинцев, которые торговали людьми для трансплантации внутренних органов.

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