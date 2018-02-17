В Тернополе задержали торговцев людьми - ВИДЕО

Об этом передает Госпогранслужба.

"Живой" бизнес организовали два человека - студентка, уроженки города Тернополь и ее подельник. Девушек злоумышленники подыскивали тщательно, давали объявления в интернете. Преступники пользовались скудным материальным положением своих жертв.

В ловушку сутенеров попали жительницы Тернополя и Львова, которым обещали заплатить по 500 долларов после того, как они обслужат клиента из ОАЕ и Турции. Двоих организаторов бизнеса задержали в аэропорту "Киев".

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее украинские правоохранители провели задержание троих украинцев, которые торговали людьми для трансплантации внутренних органов.